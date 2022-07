Por seguridad, cada vez más personas en Coatzacoalcos omiten su dirección en su INE

Por motivos de seguridad, al menos una o dos de cada 10 personas que tramitan su INE en Coatzacoalcos piden que se oculte su dirección.Este trámite es posible desde el 2015; sin embargo, pocas personas lo conocen y otras, pese a que sí lo han tramitado terminan regresando a que finalmente su credencial sí lleve todos sus datos porque en algunas dependencias de gobierno o sitios privados no se las aceptan por no contar con el nombre de su calle y número de casa."El INE ha avanzado en temas de protección de datos personales y protocolos de ciertos grupos como LGBTTI que es un grupo vulnerable, al igual que adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, todas son atendidas sin discriminación y en igualdad de condiciones, esto ha permitido que el INE cambie sus lineamientos y da la posibilidad que la ciudadanía pueda decidir si es visible o no es visible el dato de su dirección, en esta decisión se puede ocultar la calle y el número y solo se muestra la colonia", destacó Gleny Martínez Hernández, vocal del registro federal de electores de la XI junta distrital ejecutiva.Reconoció que muchas personas lo hacen por seguridad y aunque explicó que no hay estadística como tal de cuántas personas optan por esta opción, lamentó que finalmente deben volver a tramitarla por que no se las aceptan."Si bien no hay estadística como tal, hay ciudadanos que sí lo deciden, pero lamentablemente cuando acuden a algunas instituciones se las rechazan porque no tiene el domicilio completo y es cuando regresan al cambio, pero hay ciudadanos que así las ocupan.De 10, una o dos lo tramitan, no se las aceptan en algunas dependencias, sobre todo en financieras", señaló.Aunado a ello, reveló que desde el 2020 también se puede ocultar el género, esto para evitar discriminación en algunas personas."Lo que sí es nuevo es que el ciudadano por no discriminación, también puede ocultar el sexo, cuando acude a hacer el trámite, los funcionarios le preguntan si desea que sea visible, esto es nuevo desde el 2020", finalizó.