Por sequía, disminuyó la producción de leche 50%: Ganaderos de Vega de Alatorre

Derivado de la situación de sequía en 2019, ganaderos de Vega de Alatorre reportaron un descenso en la producción de leche de al menos cincuenta por ciento, advirtió el presidente de la Asociación Ganadera Local de Emilio Carranza, Manuel Morales Rodríguez.



"Es un desabasto ahorita con lo de la leche, estamos hablando con el que nos provee los quesos y no hay para seguir manteniendo el programa de los quesos", indicó.



Calculó que entre Vega y Emilio Carranza funcionan veinte queserías y de procesar 5000 litros de leche para queso, la cantidad disminuyó a la mitad, es decir, 2,500 litros.



"Nuestra zona se localiza en el trópico y el calor y la sequía nos abrumó, no tenemos el dato en sí de muertes de ganado porque muchos no las reportan", afirmó, aunque indicó que los socios de la Ganadera reportaron entre cincuenta a sesenta cabezas muertas.



Agregó a lo anterior que Vega de Alatorre no se incluyó en la lista de demarcaciones afectadas por la sequía.



"Toda ayuda nos hace falta, ya sea para las ollas de agua para la pastura" dijo.



Por lo anterior, previó que haya un incremento en el precio de los derivados de la leche, debido a la dificultad para procesar la materia prima.



"Y con estos inviernos que se están presentando, vamos a tener un problema con la sequía permanente", afirmó.