Por ser prima de presunta criminal, Verónica Hernández no debe buscar ser Fiscal: PAN

En el proceso de elección del titular de la Fiscalía General del Estado no debe participar la encargada del despacho, Verónica Hernández Giadáns, por tener vínculos familiares con Guadalupe Hernández Hervis, presunta integrante de un grupo delincuencial, dijo Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN).



Reconoció que si bien es cierto que los requisitos establecidos en la Constitución Política de Veracruz no le cierran el paso a la encargada del despacho para participar en el proceso legislativo, el simple hecho de ser prima de “la jefa”, moralmente la imposibilita para continuar en el cargo.



Cabe mencionar que en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, que se efectuará el jueves de esta semana, se podría convocar a una sesión extraordinaria, tentativamente para el martes 18 de este mes, con la finalidad de emitir la convocatoria para la elección del titular de la FGE.



Los requisitos que se deben cumplir para ser Fiscal General del Estado son: ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad; tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de su designación; y poseer, al día de su designación, el título de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello.



Así como no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley de la materia.



Aunque por el simple hecho de que un aspirante o en este caso, la encargada del despacho, tenga vínculos familiares con una presunta integrante de la delincuencia organizada, moralmente no podrían ostentar el cargo, ya que en la procuración de justicia nada puede estar por encima de los intereses de los veracruzanos.



En ese sentido, hizo un llamado a todos los diputados locales para que tengan en cuenta la legalidad del proceso de elección del titular de la FGE.



“Que legislen a favor del beneficio de los veracruzanos, no a favor de un partido político ni de un grupo”.



Desconocen si emitirán convocatoria



Por su parte, Omar Guillermo Miranda Romero, diputado coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, dijo desconocer si el jueves de esta semana la Diputación Permanente convocará a una sesión extraordinaria para emitir la convocatoria pública para la elección del titular de la Fiscalía General del Estado.



Lo que sí afirmó es que la encargada del despacho, Verónica Hernández Giadáns no puede ser ratificada ya que se violentaría la Constitución Política de Veracruz si no se lanza una convocatoria pública.



“No tenemos conocimiento de nada (de una próxima sesión extraordinaria), lo cierto es que no puede haber una ratificación, pues lo que tendría que haber es una convocatoria para la elección del titular de la Fiscalía General del Estado”.



Reiteró que oficialmente desconoce si la próxima semana habrá una sesión extraordinaria del Congreso del Estado.



Hasta el momento, añadió el también integrante de la Junta de Coordinación Política, no tiene conocimiento si hay una propuesta de convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones.