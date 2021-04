Por su candidatura, “Tato” Vega deja dirigencia de Fuerza por México

Eduardo Vega Yunes solicitó licencia para separarse de la presidencia del Comité Directivo Estatal en Veracruz del partido Fuerza por México, pues dará continuidad a su candidatura a la Diputación federal por el Distrito 8 de Xalapa Rural.



En conferencia de prensa, dijo que la licencia fue solicitada hasta el día 6 de junio, ya que es una congruencia política, la cual representa a Fuerza por México.



"El día 7 de junio yo estoy de regreso en la Dirigencia Estatal de Fuerza por México. Está sobre la mesa que Jaqueline García ocupará mi lugar, está por votarse".



Aseguró que algunos candidatos a diputaciones que buscan continuar en el cargo, nunca trabajaron por la Capital del Estado.



"No más los mismos de siempre, no más esa polarización. ¿Por qué si ellos ya fueron diputados y no hicieron nada, tienen la sinvergüenzada de volver a venir a tocar una puerta".



También, Vega Yunes informó que ya están registradas mil 884 personas, que conforman las planillas municipales, sindicaturas y regidurías, además, 30 fórmulas propietarias a las diputaciones locales.