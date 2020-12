Por su preparación, buzos mexicanos no sufren desplazamiento laboral

Debido a su adecuada capacitación, los buzos mexicanos no han sido desplazados por trabajadores extranjeros, afirmó el representante de la Asociación Mexicana de Empresas del Buceo Comercial (AMEBC), Armando Rivera.



Aseguró que los buzos mexicanos continúan ubicándose en el sector laboral como personal capacitado y de la mejor calidad, por lo que no existe desplazamiento de mano de obra en este sector.



Inclusive comento que buzos de otros países arriban a territorio nacional con la intención de capacitarse.



“Mucha gente de Perú, de Venezuela, gente que se ha generado de manera empírica en ese trabajo, vienen a México para buscar ese trabajo, aquí en Latinoamérica está la mayor parte de buzos”, indicó.



Respecto a la reciente certificación de la carrera de Buzo Industrial en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, permitirá que los egresados tengan mejores posibilidades de colocarse en puestos de trabajo en otros países.



Puntualizó que en zonas como Brasil y Noruega requieren mano de trabajo de buzos industriales como los egresados en el ITBOCA, que contarán con su Libreta de Mar al momento de concluir sus estudios.



Armando Rivera mencionó que pese a la pandemia del COVID-19, las actividades de los buzos no se han detenido, pese a esto no se han registrado contagiados por esta enfermedad.