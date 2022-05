El Gobierno de Veracruz alista una respuesta al reportaje del diario Reforma acerca de un supuesto resguardo de medicamentos oncológicos en bodegas de Xalapa.“Va a haber un comunicado. Lo van a sacar, hoy mismo sale el comunicado, chequen la página de Comunicación de Servicios de Salud de Veracruz”, dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Señaló que este hecho no influyó en la salida de Roberto Ramos Alor de la dependencia, luego que el jueves pasado formuló su renuncia a la Secretaría.“El lunes va a haber conferencia de prensa”, ofreció el Mandatario.Hay que recordar que el diario Reforma exhibió el viernes que en Veracruz y Tabasco, Estados gobernados por MORENA, hallaron medicamentos oncológicos a punto de caducar o que ya no sirven, por lo que el Gobierno de México procedió en medio de los reclamos de los ciudadanos.García Jiménez añadió que en lugar de Ramos Alor, permanecerá el médico Gerardo Díaz Morales al frente de la Secretaría en calidad de encargado de despacho.“Le pedí algunas cosas que me tiene que ayudar, ya después vemos su paso. Ahorita es encargado de despacho, va probablemente él (ya como Secretario de Salud), era mi asesor de Salud en tema de COVID”.Cabe recordar que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) comprobó que el almacén central en Xalapa fue hallado repleto de miles de oncológicos de alto costo, registrando una saturación.