Por sus contratos con Fidel, Duarte y Yunes, empresas ahora no pueden cobrarle a Gobierno

Una "falta de seriedad y de compromiso" persistió durante las administraciones de Fidel Herrera Beltran, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Angel Yunes Linares en los procesos de contratación con proveedores de obras y servicios, criticó el ahora expresidente de la Cámara de Comercio (CANACO) de Xalapa, Bernardo Martinez Ríos.Por lo anterior, a la fecha personas físicas y morales no pueden recuperar el monto de lo invertido en el citado periodo por no cumplir con los requisitos de validación de adeudos con las dependencias de la administración estatal."No es tanto una falta de voluntad del actual Gobierno sino de una falta de seriedad en contratos y compromisos contraídos en las administraciones anteriores, esto impidió que hubiera un reconocimiento de adeudos porque se estaba violando la ley".Dijo que tanto la administración de Miguel Angel Yunes Linares (2016-2018) como la de Javier Duarte (2010-2016) y Fidel Herrera (2004-2010) incurrieron en esta falta de seriedad con los contratos."Estamos hablando de Yunes, Duarte y Fidel Herrera Beltran, algunas deudas con los empresarios de la Cámara no calificaban por Factoraje por ser de órganos descentralizados o extintos".Esto ocurrió con las entonces Secretarías de Finanzas, de Salud, Infraestructura y Obras Públicas e incluso la Comisión de Agua y Saneamiento y el desaparecido fideicomiso del 3 por ciento a la nómina.Martínez Ríos dijo que continúa pendiente y sin liquidar al menos un 10 por ciento de las deudas del Gobierno del Estado con los socios de la Cámara."Salimos con un saldo positivo cubriendo más del 90 por ciento de los adeudos que tenian las administraciones anteriores con socios y en el caso de factoraje fue un mecanismo para pagar no sólo a socios de la Cámara sino a otros empresarios con ese pendiente" dijo.Recalcó que la CANACO igual solicitó a Finanzas pagar a proveedores actuales por medio de factoraje para activar la economía, sin embargo, aún no existe una respuesta por parte de la dependencia."La propuesta ahí está y esperemos que ahora aminorando la pandemia, sacando los pagos pendientes y con la nueva gestión se pueda ir poniendo el tema en la agenda del secretario (de Finanzas, José Luis Lima Franco)".Reconoció que muchos de los y las acreedores no consiguieron acreditar la documentación de su deuda, al no cumplir los requisitos.Estimo que hubo al menos 8 acreedores que no consiguieron respaldar dicho requisito y en el proceso de revisión,la autoridad halló situaciones anómalas de Gobiernos anteriores.