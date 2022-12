En el parque 21 de Mayo, integrantes del Colectivo Madres Luna colocaron un árbol de Navidad con las fotografías de sus familiares desaparecidos.Marcela Zurita Rosas, representante de la organización expuso que este árbol significa la esperanza de muchas familias que su vida cambió al no saber nada de sus consanguíneos desaparecidos.“Oremos por todos los desaparecidos y por sus familias”.El árbol fue colocado a un costado del tradicional Nacimiento que se coloca en el parque 21 de Mayo. Ahí cada persona colocó la foto de su familiar y con mucha tristeza indican que no celebran estas fiestas navideñas pues se sienten incompletos.La mayoría llevan procesos desde el 2013 mismos que no registran avances en sus carpetas de investigación, pero tampoco pierden la esperanza de encontrar a sus seres queridos.