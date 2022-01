Por temor al buró, miles de contribuyentes verifican sus vehículos, en Orizaba

El concesionario Arturo Torres Moreno dio a conocer que un sin número de contribuyentes ha buscado estar al corriente con la verificación de sus automóviles, debido a la advertencia de boletinar en buró de crédito a quien no lo haga."Si no quieren pagar se van al buró, así es el procedimiento, es parecido al del derecho vehicular, si tú no pagas obviamente te vas a ir al buró, entonces es una mecánica que aplicó el Gobierno, es recaudatorio como todos lo sabemos, si tú no pagas por ejemplo tu derecho vehicular automáticamente te vas al buró de crédito, eso es algo que ya está vinculado con Finanzas”, detalló.Torres Moreno dijo que desde el primer lunes de enero ha habido gran afluencia de personas con sus autos que acuden a los centros, siendo entre 40 a 50 vehículos los que se forman para realizar su verificación."Se hace conforme al procedimiento: llegas a un verificentro o a un centro de verificación y obtienes tu hoja de la Oficina Virtual de Hacienda, vas a una tienda de conveniencia o pagas ahí con tarjeta de crédito, porque en los centros no te pueden recibir efectivo, entonces pagas con tarjeta de crédito y se te da tu ticket para que esperes y ya se realiza la prueba de verificación vehicular”, puntualizó.Finalmente, el entrevistado explicó que en la región de Orizaba hay tres verificentros y 10 centros de verificación, y en Córdoba cuatro verificentros y alrededor de 12 centros de verificación; por lo cual consideró que sí existen sitios para poder dar el servicio a los vehículos de la zona, estimando que son 90 mil autos.