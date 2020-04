Por temor al COVID-19, habitantes impiden a traileros descansar en pueblos: AMOTAC

Debido al temor que prevalece entre la población por el tema del COVID-19, los transportistas se encuentran trabajando con algunas dificultades, pues hay lugares en donde no se les permite pararse a descansar por temor a que tengan la enfermedad, indicó Aldo Romero Lezama, delegado regional de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC).



Indicó que el transporte de diversos productos de primera necesidad no para, pero los conductores se están enfrentando a tener que realizar viajes muy largos en las carreteras porque no pueden parar en cualquier lugar a descansar.



Comentó que a la gente le da temor ver que vienen de otros lugares y les dicen que no se pueden quedar, lo que es un riesgo para ellos, pero tienen que seguir su camino.



Romero Lezama mencionó que esta área del transporte está trabajando en un 70 por ciento, contrario a otros rubros, como el transporte dedicado al turismo, ya que éste paró totalmente desde los primeros días de marzo, pues los viajes que se tenían programados fueron cancelados.



Indicó que esto representa un duro golpe para ese sector, pues marzo y abril son temporada alta para ellos y a la fecha no se sabe cuándo se va a reactivar esta parte pues todo está cancelado hasta junio.