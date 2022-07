Por temporada, aconsejan extremar precauciones para evitar contraer dengue

De mayo a agosto son los meses en los que se presenta mayor número de casos de dengue en el puerto de Veracruz, por lo que autoridades de salud aconsejan extremar cuidados para evitar la proliferación del mosco en esta época, pero principalmente piden evitar automedicarse si se llegasen a presentar síntomas.De acuerdo con el subdirector médico del DIF de Veracruz, Alfredo San Germán, el no acudir al médico y tomar fármacos no recetados por un especialista puede complicar el cuadro y causar dengue hemorrágico, poniendo en riesgo la vida del portador.“Hay muchos pacientes que se auto recetan y encubren la enfermedad, ese es el gran problema que hay, se debe lidiar con la gente. No es bueno automedicarse porque hay medicamentos que bajan las plaquetas”, dijo.Recordó que es importante acudir al médico porque, si bien hay casos de COVID-19, también hay de dengue y se debe hacer un diagnóstico adecuado.“Piensan que todo es COVID y sí hay casos de dengue, por la temporada se incrementan en mayo, julio y agosto”.Reiteró que los principales síntomas del dengue son “dolor de cabeza, dolor articular y temperaturas”, por ello es indispensable que ante cualquiera de éstos, se acuda al servicio médico que en el caso del DIF municipal, es gratuito.Como medida preventiva la recomendación es mantener los patios limpios, sin depósitos de agua que puedan ser foco de reproducción del aedes aegypti, el mosquito responsable de transmitir el dengue.