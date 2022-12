Por temporada navideña repunta actividad en palapas de Veracruz Puerto

Aunque la actividad turística en la zona de playas de Villa del Mar ya repuntó, los palaperos confían que los frentes fríos que están pronosticados para los próximos días no impacten en la llegada de visitantes.El viento y baja de temperatura alejan a los turistas de las actividades en playas, no obstante hay esperanzas de que los fenómenos se presenten durante la noche o madrugada y permitan que los visitantes disfruten de sus vacaciones."Nos impacta, el norte no tanto sino el frio, nos pega un poquito porque la gente no baja a la playa, a la arena. Yo le pido a Dios que nos den chance hasta el 9 de enero para que nos alivianemos y se recupere la economía", indicó Víctor Morales Azamar, propietario de la Palapa "Buchaca".Precisó que poco a poco comienzan a registrar aumento en el número de comensales y con la navidad el flujo aumenta aún más.El fin de año es la fecha con mayor actividad de la temporada."El pasado sábado, domingo, lunes y martes no podemos quejarnos, no digamos mucho pero subió un 30 a 40 por ciento las ventas y esperamos que del 25 en adelante ya nos suba un 80 por ciento a cualquiera".A las palapas de Villa del Mar se le ha preparado con personal y afirman que se mantienen las medidas sanitarias.