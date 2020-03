Por tener que trabajar, no todas dejaron de moverse este #9M

"No paré... si paro, no pago la cuenta, ni la comida", expresa con un poco de humor la conductora del taxi 9757 de Xalapa, y una foto de una niña pegada en el retrovisor le da la razón.



Redes sociales y medios de comunicación dispersaron la convocatoria del paro "El nueve ninguna se mueve”, con los hashtag #UnDíaSinMujeres y #ParoNacionalDeMujeres, mas la propuesta no convenció del todo a la sociedad.



Desde temprana hora, alrededor del mercado “La Rotonda”, y en el primer cuadro de la capital, muchas mujeres iniciaron sus rutinas del día sin ninguna novedad.



No pararon: sin contratiempos abordaron taxis con el mandado del día, despacharon pollo y cargaron las bolsas con frutas y legumbres, pesaron y envolvieron tortilla, acompañaron al niño a la guardería y cobraron en la caja registradora.



Una sucursal bancaria en Lucio y Poeta sí optó por sumarse al paro de mujeres y por lo tanto cerraron sus puertas durante este lunes.



"Más del 60% del personal de nuestras sucursales son mujeres. Debido a lo anterior el próximo lunes 9 de marzo de 2020 solo algunas de nuestras sucursales podrán brindar atención", explica un memorándum pegado en una de las puertas del banco.



Metros más adelante, el Servicio de Administración Tributaria, en Lucio y Altamirano, sí operó, aunque en sus balcones instalaron distintivos morados para respaldar el paro.



En Plaza Lerdo, un banco sí inició operaciones, pero sólo hombres atendían las cajas y brindaron asesoría a los tarjetahabientes. De preferencia, les recomendaron usar la banca en línea y los multicajeros.



Las tiendas de ropa exclusiva para mujeres igual detuvieron actividades, igual los comercios de todo lo relacionado con accesorios, salud y imagen de las paristas.



En una tienda de conveniencia al lado de la Catedral Metropolitana solo prestó servicio una cajera, y en una cafetería contigua solo una, de las tres empleadas de base, checó su tarjeta.