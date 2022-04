Por tercer año consecutivo, en Córdoba no habrá desfile del Día del Trabajo: CTM

En 2 años de pandemia, el sector obrero registró graves pérdidas humanas debido al COVID-19; si bien no tienen registros numéricos, se sabe que fallecieron líderes de centrales obreras, así como trabajadores que se contagiaron del virus.Lo anterior fue dado a conocer por Jaime Anaya Romero, secretario general de la CTM, quien además informó que, debido a dicha situación, por tercer año consecutivo en Córdoba no habrá desfile del 1 de mayo por el Día del Trabajo.Sin embargo, se realizará un evento conmemorativo a fin de hacer una remembranza del sector trabajador y todo lo que ha vivido en estos años de pandemia, donde se han perdido plazas laborales, han cerrado empresas y es nula la creación de nuevos empleos.Anaya Romero señaló que no quieren exponer a los trabajadores que no se han recuperado de la pandemia, pues siguen enfermando y muchos tuvieron pérdidas de familiares."No podemos bajar la guardia, no podemos tener los brazos cruzados y hay que seguir cuidándose porque en las fábricas hubo mucho contagio y tenemos varios compañeros que fallecieron, incluso líderes de las centrales obreras que perdieron la vida a causa de esta enfermedad" señaló.