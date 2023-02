Por tercera vez, cordobeses se manifiestan contra Centro de Transferencia

Por tercera ocasión consecutiva en Córdoba, vecinos de Colinas de San José se manifestaron en calles de la ciudad para exigir a la Procuraduría del Medio Ambiente que no se instale el Centro de Trasferencia planeado para la comunidad 20 de Noviembre.Esta vez cerraron las avenidas 11 y 13 y las calles 8 y 10, a fin de que les hicieran caso las autoridades estatales, pues dicen que se sienten traicionados tras ya haber solicitado que no se instale sin que se les preste atención.Insisten en que un Centro de Trasferencia causa contaminación ambiental y en esa zona hay ríos limpios que no quieren que se afecten con los lixiviados.La semana pasada fueron atendidos por el Procurador del Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortes, y este les informó de qué trata el Centro de Trasferencia, sin embargo dijeron no querer dicho proyecto pues captará la basura de al menos 8 municipios.Hasta este momento no se ha llegado a ningún acuerdo los quejosos mantienen cerrados los accesos tanto por la autopista como las avenidas 11 y 13.Cabe señalar que a esta protesta se sumaron vecinos de las colonias San Martín, San José, 20 de Noviembre, Tapia y Naranjal, tras señalar que también ellos resultarían afectados por la contaminación que se podría generar si se realiza el proyecto.