Por tercera vez, se metieron a robar a primaria de Veracruz Puerto

Por tercera vez, ladrones ingresaron a la primaria “Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín”, en la ciudad de Veracruz.En esta ocasión sólo dejaron vandalizado el portón y no se llevaron nada porque ya todo había sido resguardado o robado con anterioridad.La presidenta del del Consejo Escolar de Participación Social, Rosalba Hernández García, explicó que el plantel ya no tenía energía eléctrica ni agua porque el cableado y tubería de cobre ya se lo habían llevado.Tras los dos atracos, decidieron resguardar climas y computadoras en sus casas, por lo cual lograron salvarse del último intento de robo el pasado jueves.“La primera vez se llevaron bocinas, causaron daños menores porque como padres nos preocupamos por el resguardo y teníamos cercado eléctrico, pero en la segunda arrancaron los cables del centro de carga y se quedó sin energía y les dio pauta para robarse el cableado eléctrico, tubería y campana.“Después de la segunda visita tomamos cartas en al asunto de resguardar equipo de computo, clima y las cosas de mayor valor, ya no pudieron causarnos más daño (…) y fue solamente que abrieron el portón y no se llevaron nada”, relató.Aprovechó para hacer el exhorto a las autoridades para que volteen a ver la escuela que se ubica en la colonia centro, toda vez que si bien, se han gestionado los apoyo, no han recibido beneficio.Lamentó que tras los atracos, el plantel se encuentre en abandono, en tanto han cumplido con los trámites para solicitar e seguro que se aplica por robo, pero no se puede concluir porque les regresan los papeles y se vuelve engorroso el proceso.“A la fecha no tenemos esa respuesta por parte de la autoridad para que voltee a ver la escuela, yo supongo, no puedo hablar por las demás, pero la nuestra está en ese abandono, digamos. Por parte de las autoridades, nosotros no hemos tenido un apoyo hasta el momento, se están gestionado por ahí, porque se están haciendo las denuncias, las demandas, etcétera, y se está presentando la documentación por parte de un seguro que existe, en donde nos van a apoyar”.Al tiempo, afirmó que a diferencia de lo que señaló el Secretario de Educación de Veracruz, sí se preocupan por su escuela.“Muy a pesar de lo que en una reunión que mencionó el Secretario de que los padres no nos preocupamos por la escuela, pues nosotros sí somos unos padres preocupados, las autoridades, los maestros, estamos involucrados en el resguardo de nuestra escuela, pero ahora sí que estamos rebasados por los amantes de lo ajeno”.Confió en que se tomarán cartas en el asunto porque están desesperados debido a que no pueden regresar a clases presenciales.