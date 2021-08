Por tres días, las 24 horas, vacunarán contra COVID en Omealca

Al estar en semáforo rojo e incrementarse el número de personas infectadas por COVID-19, la Guardia Nacional se reunió de manera emergente con las autoridades municipales y determinaron que durante tres días, las 24 horas, aplicarán la vacuna contra el virus COVID-19 a toda la población de este municipio y la región.



El alcalde Pedro Montalvo Gómez explicó que para realizar un barrido completo determinaron instalar tres módulos: en Matatenatito, la cabecera municipal y Rincón de Buena Vista.



El módulo de Matatenatito atenderá las comunidades del llano. La cabecera municipal, las colonias y personas que lleguen de otros municipios y el módulo de Rincón de Buena Vista, para vacunar a las comunidades serranas.



Lo más importante, destacó, es que la atención de estos módulos será durante las 24 horas en los tres días a partir de hoy lunes.



Esta vacuna, dijo, será de única aplicación y va para aquellos que no se han vacunado y de los 18 años en adelante.



Advirtió que aquellas personas que tuvieron COVID, y temperatura o gripe tendrán que esperar por lo menos 30 días para poderse inmunizar.



Hizo un llamado a toda la población a que acudan a vacunarse, ya que no habrá pretexto para no hacerlo.



Al preguntarle cuántos casos se han presentado en este municipio, comentó que aunque no lleva las estadísticas, luego que eso corresponde a la SSA, refirió que por la ayuda que ofrece a través del DIF, tan solo la semana fallecieron tres personas por esta causa.



Dijo que cuando tenga los números oficiales, los dará a conocer en su cuarto y último informe de Gobierno municipal.



Mientras tanto, llamó a la población a que se vacunen para evitar más muertes.