Por vacaciones, reforzarán vigilancia para inhibir robo a viviendas, en Xalapa

El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, Miguel Valdez Ramírez, indicó que durante el periodo vacacional de verano reforzarán la vigilancia en zonas de la ciudad con mayor incidencia delictiva en cuanto al robo a casa-habitación, dado que muchos de sus propietarios están fuera de la ciudad.Comentó que este operativo se lleva a cabo en conjunto con la Policía Estatal y Guardia Nacional (GN) y estará activo hasta finales de agosto."Ya se dio inicio al operativo, estamos ya trabajando, son operativos coordinados que se hacen con Guardia Nacional, se hacen con Policía del Estado y obviamente Policía Municipal, precisamente para reforzar y tratar de disminuir el robo a casa habitación, que es el que se llega incrementar cuando en estas fechas, las familias salen de vacaciones", expresó.Valdez Ramírez explicó que ante el derecho que tienen los elementos a tener un periodo vacacional, se hacen de manera escalonada para evitar que muchos uniformados estén de asueto al mismo tiempo."Se hacen roles de vacaciones precisamente para no afectar la operatividad y obviamente, se hacen de manera coordinada de tal forma de que no se traslapen los periodos de varios elementos, de tal forma que no nos afecte el estado de fuerza del personal que está laborando", comentó en ese sentido.El titular de la Policía Municipal de Xalapa reiteró que debido a que en este periodo de descanso para la mayoría de los burócratas y personal del magisterio, la incidencia delictiva podría aumentar, se trata de destinar más elementos para reforzar el patrullaje en coordinación con las fuerzas estatales y federales."Estamos principalmente reforzando los horarios en dónde tenemos nosotros detectados la mayor parte de los robos, trabajando coordinadamente con Policía del Estado y Guardia Nacional", dijo una vez más.