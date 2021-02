Por vacuna, abuelitos de Cosoleacaque querían pasar la noche en la calle

Este jueves arrancó en el municipio de Cosoleacaque la vacunación a adultos mayores por parte de la Secretaría de Salud, por ello, vecinos del lugar comenzaron a hacer filas desde la noche del miércoles, aunque los terminaron por regresar a sus casas.



Juan Carlos Atxin Calderón, responsable de las Brigadas Correcaminos en la zona sur del estado de Veracruz, destacó que previamente se innoculó a abuelitos de Nanchital, Moloacán, Ixhuatlán, Hidalgotitlán, Soteapan, Zaragoza, Tlacotalpan, Chacaltianguis, Tuxtlilla y Otatitlán.



La vacunación inició desde las 6 de la mañana debido al grueso de población que hay en este municipio y aunque este jueves serán cerca de 2 mil 500 los beneficiados y beneficiadas; al finalizar la jornada de más de 3 días, en total sumarán 10 mil 400 personas las inoculadas.



Posteriormente seguirán más municipios sureños, todo depende de cuántas vacunas lleguen al país.



“Naturalmente las convocatorias son a partir de las 8 de la mañana para el registro de llegada, en Cosoleacaque por la población con la que cuenta es más la gente interesada. Es el primer municipio donde se nos presentó este escenario (de llegar a apartar lugar desde una noche antes).



“Ya hablamos con los ciudadanos de que será a partir de las 6, no es posible la aplicación de filas porque ponemos en riesgo la salud y porque todo implica una valoración médica y si no dormiste bien, desayunaste o tomaste tus medicamentos, no te la van a aplicar porque saldrás mal de tus valores como los que padecen diabetes e hipertensión y de nada valdrá haber hecho la fila", dijo.



En la vacunación primero podrán entrar mil personas, sin embargo, está garantizada la vacunación para todos.