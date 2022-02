Por veda, funcionarios de Xalapa temen hablar con reporteros; deciden callar

Aduciendo la veda gubernamental que desde el pasado 4 de febrero y hasta el 10 abril rige a las autoridades y servidores públicos con motivo del proceso de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Xalapa, Lilia Bravo Morales, recomendó a los regidores no emitir información a medios.En particular, a la regidora sexta y titular de la Comisión de Participación Ciudadana y Vecinal, Martha Valentina Domínguez Vásquez, quien tras ofrecer una entrevista a alcalorpolitico.com sobre las elecciones de Agentes Municipales, decidió consultar con la funcionaria si podía hablar al respecto.Pese a que se trata de una convocatoria pública y un proceso de renovación de autoridades auxiliares del Gobierno Municipal, que debe ser del conocimiento de la ciudadanía, en particular que vive en las congregaciones, lo cual no infringe la prohibición constitucional; la edil morenista por recomendación de la encargada del área de prensa reculó y pidió que la información no fuese publicada.La explicación que dio Domínguez Vásquez es que los integrantes del Cabildo acordaron no hablar con los medios de comunicación mientras estuviera vigente la veda por la consulta, añadiendo que Bravo Morales le recordó que salvo que se tratara de temas de salud, educación, protección civil y seguridad.El Artículo 35 de la Constitución Mexicana y el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato establecen que durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión de las actividades gubernamentales, con excepción de las campañas de servicios educativos, de salud y las de protección civil en casos de emergencia.Este precepto aplica a las áreas de comunicación social de los entes públicos, quienes deberán abstenerse de informar a través de sus vías institucionales y en su caso redes sociales, sobre obras y acciones que se llevan a cabo, esto con el fin de no influir a favor o en contra de la preferencia de los electores.Lo anterior no aplica a los periodistas, quienes al amparo de la libertad de expresión, pueden formular las preguntas a las autoridades y funcionarios sobre temas de importancia noticiosa o social, como el de los agentes municipales; criterio que ha sido ratificado en múltiples ocasiones por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en los casos en los que se ha acusado de violaciones a la veda por parte de reporteros y trabajadores se medios.Por lo que con este desconocimiento de la Ley, la Directora de Comunicación Social recomendó a la Regidora Sexta que evitara hablar sobre el proceso de elección de los cinco funcionarios auxiliares del Ayuntamiento que hay en el municipio de Xalapa, mismo que se llevará a cabo el 10 de abril.