Por veda, pausarán inscripciones a programas de la 4T; adelantarán pagos

De este 4 de febrero y hasta el 14 de abril, se suspenderán las inscripciones de los nuevos beneficiarios de los programas sociales federales para respetar la veda gubernamental por la consulta popular de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, establecida para el 10 de abril.En conferencia de prensa, el delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, apuntó que por esta prohibición constitucional estipulada por el Instituto Nacional Electoral (INE), se contempla el pago adelantado de dos bimestres (marzo-abril, mayo-junio) a las personas que conforman las Pensiones para Adultos Mayores y Personas con Discapacidades, además de los estudiantes incorporados las Becas "Benito Juárez" y de los aprendizajes de Jóvenes Construyendo el Futuro.“A partir del 4 de febrero tenemos que cumplir la ley, nos hemos apurado mucho. El objetivo es que a quienes están en padrón podemos hacer pagos pero debemos contener hasta cierto nivel las incorporaciones", comentó en compañía de los responsables estatales de cada programa social del Gobierno Federal.Aclaró que hay casos como la verificación al padrón de Producción para el Bienestar, que aunque haya veda por la Revocación, seguirá el proceso todo el mes de febrero, ya que no sólo se verifica a la gente sino los predios y el nivel de producción.En ese sentido, el coordinador estatal de este programa, Juan Manuel Vázquez, comentó que por ahora no se están dispersando recursos a los beneficiarios hasta en tanto no se haga esta revisión."Son 214 mil 20 productores que van a ser revisados en dos etapas, la primera que va a comprender la parte de la revisión del productor y de los documentos del productor y una segunda etapa que a consistir en acudir al predio que el productor tiene registrado, haciendo una revisión de lo que está sembrando y de lo que se le está pagando", manifestó.Expuso que el objetivo de este censo es evitar que haya intermediarios entre los beneficiarios y que se esté pagando lo que se siembra."Hasta ahora se lleva el 35% de avance, van cuatro o cinco días de este operativo, todavía tenemos la parte de la convocatoria a los productores para que así como vaya siendo la afluencia, vaya teniendo un avance mayor", mencionó Vázquez.