Por violar medidas ante pandemia, le clausuraron antro a líder de CANIRAC, en Veracruz

Este fin de semana, la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz clausuró el antro “Chelitas Bar”, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, propiedad del titular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la conurbación Veracruz-Boca del Río, Santiago Martínez Dordella.



El recinto fue clausurado luego de las denuncias hechas a través de redes sociales, mostrándose incluso mediante video que el antro operaba a su máxima capacidad, sin respetar las medidas contra COVID-19.



Al respecto, el director de Comercio, Jesús Sáinz Barradas, explicó que el negocio cuenta con un permiso de restaurant-bar, por lo cual tenía permitido operar con las medidas sanitarias pertinentes; sin embargo, al corroborarse que no mantuvo las medidas pertinentes, se hizo acreedor a la clausura del local y una multa de más de 26 mil pesos.



“Se les dio la oportunidad de trabajar con el compromiso de que iban a trabajar como restaurant-bar y pues desafortunadamente esa oportunidad ya la perdieron al no respetar y al hacerlo como regularmente lo vienen haciendo que es un antro, porque se tomó la decisión, no cumplieron a lo que se había acordado”, dijo.



Tras esta clausura, Martínez Dordella no ha emitido comentarios al respecto, pese a que en entrevistas con diferentes medios de comunicación ha asegurado que los comercios afiliados a CANIRAC están operando siguiendo las medidas pertinentes para evitar contagios.



Por otra parte, el Director de Comercio señaló que de marzo a la fecha, que empezó la contingencia sanitaria, llevan poco más de 80 clausuras en el municipio, sobre todo de restaurantes, restaurantes, bares, cantinas, gimnasios y spas.