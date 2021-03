Porfirio Muñoz acusa a Mario Delgado de impedir su reelección

El diputado federal y ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acusó al actual presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Mario Delgado Carrillo, de impedir su reelección en el cargo.



Mediante un comunicado, pidió a sus homólogos de bancada y demás integrantes de la Cámara Baja, denunciar "semejante atraco".



"Considero corrupta y artera la campaña que el presidente del partido de MORENA, Mario Delgado Carrillo, ha desatado para impedir a toda costa mi reelección como Diputado Federal. Pido a los compañeros de MORENA, a los parlamentarios democráticos y a los medios de información que denuncien e impidan semejante atraco", señala en el desplegado.



Muñoz Ledo, quien se midió en la contienda interna por la dirigencia nacional de MORENA, expuso sus antecedentes como parlamentario durante los últimos 32 años. En ese sentido, señaló que, en 1988, "a pesar del enorme fraude que se cometió", fue electo Senador junto con Ifigenia Martínez, "ya que al régimen autoritario le fue imposible ocultar nuestra mayoría absoluta de votos en el Distrito Federal".



Apuntó que en 1997 logró, en lo que definió como un "enfrentamiento radical con el gobierno", que se reconociera la mayoría parlamentaria de los partidos contrarios al régimen, eligiéndose el primer Presidente de oposición de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión en la historia del país.



Para el año 2000, durante la primera alternancia en la Presidencia de la República, acotó que coordinó la elaboración del proyecto de Reforma del Estado que contiene los lineamientos fundamentales para una Cuarta Constitución de la República.



El ahora morenista adicionó que, en el 2009, los pioneros de su actual partido se integraron al grupo parlamentario del Partido del Trabajo e implementaron una estrategia de enfrentamiento político con el partido gobernante.



En 2012, aseguró, contribuyó a la reforma constitucional que otorgó cabal autonomía a la Ciudad de México, estando a su cargo tanto la redacción del proyecto constitucional de esta entidad, como la comisión coordinadora del Congreso Constituyente de la Capital.



Mencionó además que para 2018, año en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo la victoria, fue electo nuevamente Presidente del Congreso de la Unión y realizó los trabajos políticos y parlamentarios que aseguraron una transición pacífica, ordenada y digna de México.



En este sentido, dijo que, en este tiempo, presentó iniciativas como la Ley General del Congreso, reforma sobre igualdad sustantiva, derechos de los pueblos indígenas, municipalismo y federalismo, migración y refugio, salarios mínimos, Ley de Tratados Internacionales y política exterior de Estado.



"Comprenderán el sobrado interés que me anima en concluir los procesos parlamentarios conducentes para aprobar las iniciativas que hemos presentado, así como las minutas y proyectos que he apoyado resueltamente", expuso.



Finalizó asegurando que "terminados estos trabajos, consideraría que ha llegado el término de mi vida parlamentaria".