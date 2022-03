Porque no los apoyan, Bomberos de Orizaba dejarán de ayudar a municipios vecinos

Ante la negativa de apoyo por parte de autoridades municipales y la falta de recursos del Cuerpo de Bomberos de Orizaba para sufragar los costos de viajes, esta corporación dejará de prestar servicio en los municipios de Atzacan, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo e Ixtaczoquitlán.Manuel Jiménez Cadenas, comandante de Bomberos, indicó que lamentablemente los alcaldes de esos municipios no les dieron respuesta “y dudo que nos la den”.Señaló que a los municipios de la zona se les hizo la solicitud para apoyarles con el pago de la gratificación de alguno de los elementos o bien una aportación económica para ayudarles a cubrir el gasto corriente, que asciende a 200 mil pesos mensuales.Sin embargo, dijo, únicamente Orizaba y Nogales son los únicos que ayudan a los Bomberos.Recordó que la corporación cuenta únicamente con 10 elementos que reciben una gratificación, pues no hay para un pago, por lo que desde hace tres meses se comenzó a solicitar la cooperación de los ayuntamientos de la zona, pero ante la falta de respuesta, se dejarán de brindar servicios en esos lugares.El Comandante explicó que no se trata de que no quieran apoyar a la gente, pero tampoco pueden costear ya los servicios porque no hay forma.