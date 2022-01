Positivos a COVID-19 aumentaron a finales de diciembre: Laboratorios Guerrero

El registro de resultados positivos a SARS-CoV2 creció de un 10 a un 33 por ciento en la última semana de diciembre, confirmó el director general de Laboratorios Guerrero, Rafael Guerrero García.En entrevista con AlCalorPolitico, el médico patólogo clínico advierte que las fiestas decembrinas, entre ellas las reuniones de Navidad y de Fin de Año, influyeron para elevar los números de pacientes positivos a COVID-19.Adicionalmente, la Secretaría de Salud de Veracruz reporta una escalada en los casos en la primera semana de 2022.Así, al domingo 2 de enero, Salud registró 8 casos nuevos; 39 nuevos casos al lunes 3 de enero; 147 al día martes; 178 al miércoles; 210 al jueves y 376 al viernes.El especialista refiere que durante las tres primeras semanas de diciembre el número de resultados positivos se mantuvo bajo; sin embargo, a partir del 24 comenzó el repunte de pacientes enfermos.“Sí es un incremento importante. Muy importante”.Actualmente, los positivos representan la tercera parte de las pruebas realizadas en el laboratorio; mientras en meses anteriores, menos del 10 por ciento resultaron positivos.“En octubre andábamos, máximo, con un 10 por ciento de positivos y ahorita en 33 por ciento de positivos en lo que va de este mes”.“Lamentablemente, la gente se ha confiado y sigue haciendo reuniones masivas”, expuso Guerrero García y tomó de ejemplo los festivales abiertos al público con motivo de la Navidad.“Por un lado se bajó la guardia y por otro, el tener una cepa más contagiosa, estos son los factores que están incrementando los números de casos”.Señaló además el obligatorio uso de un buen cubrebocas a partir de esta nueva escalada de casos, siendo esta la mayor protección para no contagiarse.“El uso es indispensable. Es lo que nos puede garantizar el tener una mayor protección para no contagiarse, un cubrebocas, sobre todo adecuado. Si una persona que no tiene cubrebocas se reúne con una que no tiene, en quince minutos se puede contagiar”.Incluso, refirió que desde que en el laboratorio los analistas observaron una baja en los positivos, lejos de celebrar el vencimiento de la pandemia, previeron que vendría un alza en los casos.“El sentimiento general, el comportamiento de esto es que sí esperábamos que hubiera este incremento en estas épocas y va a seguir en tanto que no haya una mayor tasa de vacunación”.El médico advirtió que en el país las campañas de vacunación no incorporan a los niños y niñas, siendo estos una fuente importante de contagio.“Mientras no se incremente la vacunación y se haga en los niños, para que una pandemia se controle debemos tener un 70 por ciento de la población vacunada”.El doctor Guerrero recomendó a las personas que al comienzo de los síntomas de COVID (tos, escurrimiento nasal, fatiga, dolor o malestar estomacal) acudan a un laboratorio para aplicarse la prueba.Para evitar los “falsos negativos”, recomendó esperar entre 4 a 5 días a los pacientes sin síntomas pero con sospechas de portar el virus por la convivencia con un caso positivo.Añadió que es poco probable obtener un “falso negativo” cuando el paciente acude al laboratorio con síntomas evidentes.En cuanto al tipo de variante de COVID-19 del paciente, es decir, entre Delta u Ómicron, el médico admite que al final la enfermedad “es la misma”.“No vale la pena. Simplemente no deja de ser una curiosidad saber si tengo Delta u Ómicron, el tratamiento es igual en todas y el comportamiento de los virus es general, siempre es lo mismo. Podemos decir que es el instinto de supervivencia de los virus: mutan para sobrevivir. Les da una mayor capacidad de contagio pero una menor capacidad de infección. Se contagian más pero las infecciones son menos severas”.Indicó que en México, una prueba para determinar el tipo de cepa cuesta entre 9 mil a 10 mil pesos “y para satisfacer una curiosidad es mucho gasto y el tratamiento, es el mismo”.“Hacemos la prueba de antígenos, de anticuerpos y de PCR, las diagnósticas son las de antígenos y la más precisa, la más exacta, es la PCR”.