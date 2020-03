Pospondrán Festival Internacional de la Orquídea Coatepec 2020 por contingencia sanitaria

El Comité Organizador del Festival Internacional de la Orquídea Coatepec 2020 informó que no cancelará el evento, sino que hará una modificación a la fecha de su realización, la cual está por determinarse.



Al respecto, el fundador y director, Óscar Espino, indicó que derivado de los acontecimientos en torno a la pandemia del Coronavirus y de acuerdo a las acciones de prevención recomendadas por las autoridades de Salud, se decidió mover las fechas.



"Las actividades no cambiarán, seguiremos con lo planeado y presentado. Por el contrario, aumentarán sustancialmente las actividades. En todo momento se ha mantenido comunicación con la autoridad sanitaria para atender las recomendaciones que salvaguarden no sólo el Festival, sino a la población en general".



Añadió que mantendrán comunicación con las Secretarías de Turismo de los estados de Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México, pues pasada la contingencia se volverá a recurrir a ellas para intensificar la difusión del Festival.



"Ahora más que nunca, el Festival representa un área de oportunidad para que de forma coordinada, sociedad y Gobierno reactiven la economía después de la crisis, en Coatepec y la región".



Y es que dijo que será necesario redoblar esfuerzos para que al término de la contingencia, la economía tenga una pronta recuperación, toda vez que el turismo representa la vocación natural del Pueblo Mágico y se verá mermado por la situación actual.