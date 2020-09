Posponen jornada de vacunación antirrábica en el municipio de Cerro Azul

La aplicación de refuerzos contra la rabia en perros y gatos, que se llevaría a cabo del 20 al 26 de este mes, quedó suspendida de última hora, informó el Centro de Salud.



Y es que la pandemia por COVID-19 y el riesgo de contagios siguen siendo altos, por lo que no hay condiciones para llevar a cabo esta jornada, explicó el doctor Norberto Baltazar Juárez, director de la citada unidad médica.



Y aunque aclaró que no se han precisado fechas para llevar a cabo la aplicación de biológicos, dijo que tentativamente se efectuará en el entrante mes de octubre, “si las condiciones sanitarias lo permiten”.



En esta ocasión no se preveía instalar módulos de vacunación en distintos puntos, sino que el personal del Centro de Salud efectuaría recorridos casa por casa pero toda la actividad ha quedado postergada para nuevo aviso.



Baltazar recordó que las mascotas deben ser vacunadas a partir de un mes de edad, con un refuerzo a los tres meses y posteriormente se recomienda vacunarlas una vez por año, por lo que exhortó a estar atentos de las nuevas fechas.