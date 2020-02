Posponen para marzo Mesa de Seguridad en la zona sur del Estado

La Mesa de Seguridad y justicia que había sido programada para febrero y en el que se le daría seguimiento a las peticiones hechas por empresarios sureños, fue recorrida para finales del mes de marzo.



Así lo confirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Esteban Enríquez España, quien recordó que la primera reunión se llevó a cabo en diciembre del 2019 con presencia del gobernador, Cuitláhuac García.



Aunque en un principio la fecha para llevarse a cabo este segundo encuentro era el 20 de febrero y la sede era el municipio de Minatitlán, el empresario informó que esto también cambió pues el evento será en Coatzacoalcos pero Minatitlán sí será invitado, al igual que otros municipios aledaños a este puerto.



"La Mesa será en Coatzacoalcos, se va a incluir a Minatitlán y será a finales de marzo. Participaremos cuando se dé; esperamos que sea pronto y no se siga recorriendo. Lo primero fue que se uniera Minatitlán, que participe también e incluso hay recomendaciones de la Secretaría federal de que se incluyan más ciudades de la región", sostuvo.



Enríquez España dijo con respecto a la declaración del Mandatario sobre la propuesta de trabajar en colaboración con Tabasco para “blindar” los límites de ambos estados, que el tema no se concretará a finales de marzo pero el compromiso de operar en conjunto para dar seguridad a ambos territorios sigue vigente.



"Es importante, el tema no iba a concretarse en la siguiente reunión, la primera fue para la instalación y está el compromiso ya de que más adelante se haga una mesa conjunta con Tabasco. Es importante y también sería preciso invitar a Oaxaca", sostuvo.



Respecto a las propuestas que los empresarios le plantearán a las autoridades en el próximo encuentro, no quiso abundar mucho sobre el tema pero reiteró la necesidad de seguir reforzando la seguridad y los operativos.