Posponen presentación de declaración patrimonial de funcionarios del TRIFE

Ante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el virus COVID-19 (Coronavirus), el Tribunal Electoral del Poder Judicial acordó suspender los plazos y términos para que todos los servidores públicos de ese órgano jurisdiccional presenten su Declaración Patrimonial y de Intereses, en sus modalidades de inicial, modificación y conclusión, hasta en tanto la Comisión de Administración determine lo conducente dentro de los 15 días hábiles posteriores a la regularización de las actividades.Asimismo, a partir de este jueves, a las instalaciones del TRIFE y hasta nuevo aviso, no se permitirá el acceso a las personas que presenten temperatura corporal igual o mayor a 38 grados, o que hayan presentado tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o articulaciones y malestar general, falta de aire o escurrimiento nasal.A las personas que no se les permita el ingreso por esas causas, podrán establecer comunicación con el Secretario General de Acuerdos al número telefónico 57282300 extensión 2603, o al correo electrónico [email protected] También el TRIFE, acordó seguir con el desarrollo de las funciones administrativas que resultan esenciales para dar continuidad a las actividades jurisdiccionales, las cuales se realizarán con el personal mínimo e indispensable.Para ello, se habrán de implementar guardias presenciales, observando en todo momento las medidas preventivas ordenadas por las autoridades competentes; y en todos los casos se deberá privilegiar el uso de las tecnologías para el desarrollo de sus actividades.Las guardias presenciales serán definidas por los titulares de las diferentes áreas que conforman el Tribunal, pero quedarán exceptuados todas las personas que formen parte de los grupos de riesgo siguientes:Mayores de 60 años, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, embarazo, y los demás que determine la autoridad en materia de salud pública.Los servidores públicos no convocados a guardia presencial deberán mantener comunicación con sus superiores a través de medios electrónicos y hacer uso de la infraestructura de conexión remota (VPN) para la realización de sus funciones que le encomiende el titular del área jurisdiccional o administrativa.El desarrollo de las sesiones de las Comisiones y Comités internos, se realizarán a través de reuniones no presenciales; las manifestaciones y votos correspondientes deberán ser remitidos al secretario de la comisión o comité de que se trate a través de correo electrónico para la debida constancia y elaboración del acta correspondiente.Cuando se estime conveniente, a consideración de los Presidentes de los Comités internos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se podrán celebrar sus sesiones a través de videoconferencia.También se suspenden los plazos y términos que en materia administrativa tienen lugar en el ejercicio de las funciones de la Contraloría Interna, Visitaduría Judicial y Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas hasta que esta Comisión de Administración lo determine.Y quedan canceladas todas las actividades académicas, congresos, convenciones y cualquiera otro foro que implique la concentración de personas; estas actividades se podrán llevar a cabo solo cuando se desarrollen a través de medios electrónicos.