Poza Rica enfrenta pandemia sin Director municipal de Salud; faltan medidas sanitarias

Con cinco muertes por COVID-19, el Gobierno de Poza Rica enfrenta la pandemia con la ausencia de un Director Municipal de Salud, las decisiones están en manos del área de Desarrollo Social y Humano, a cargo del ingeniero Abelardo Aguirre Guerrero, lo que puede costar errores.



Luego que la Secretaría de Salud confirmara la noche del jueves que ya son cinco las personas que han perdido la lucha contra el virus, así como 21 infectados y once sospechosos, directores municipales de Prevención del Delito, Turismo, Comercio y Tránsito dieron a conocer a través de la cuenta oficial del Ayuntamiento que se aplicará el cierre de vialidades en el Centro de la ciudad.



El objetivo es para reducir el número de personas que transitan por esta zona y que pudieran contagiarse de COVID-19, incluiría a comerciantes de mercados periféricos -Poza Rica, La Burrita y Santa Fe-, así como comerciantes semifijos que se instalaban en las aceras.



Aunque el alcalde Francisco Javier Velázquez dio a conocer que desde la primera fase tomaron medidas sobre establecimientos considerados de alto riesgo para el contagio, como bares, gimnasios y cines, no todos hicieron caso al llamado de cerrar. Aún se observa a decenas de personas transitando tranquilamente por las calles y sin protección alguna.



Sin embargo, el edil expresó que no pretende que su administración sea rígida en prohibiciones, como lo han hecho autoridades de otros municipios, entre estos Tamiahua, donde la alcaldesa Citlali Medellín pidió a su población evitar cualquier actividad ante el riesgo de contagio.



Esta crisis sanitaria ha provocado una recesión económica, afectando a comerciantes formales e informales, como taxistas y empleados de bares y cantinas. Hasta el momento, no se ha dado a conocer algún plan de apoyo, pero de acuerdo a la última protesta de sectores productivos se les adelantó la posibilidad de un programa de descuentos en el pago de contribuciones.



Poza Rica sin Director Municipal de Salud



Pese a que desde el año pasado el regidor Fausto Jaimit Cabrera Dávila presentó ante Cabildo una propuesta para la Dirección Municipal de Salud que fue aprobada por mayoría, el alcalde Francisco Javier Velázquez no respetó la decisión y dicha dirección tuvo que ser absorbida por la Coordinación de Desarrollo Social y Humano.



El ingeniero a cargo de esta coordinación, Abelardo Aguirre Guerrero, ha intentado cumplir con actividades que cubran este rubro, pues desde la Fase 2 implementó el programa de sanitización de vehículos del transporte público de lunes a viernes, pero quedó rebasado ya que otros municipios los realizan de lunes a domingo.



Los ciudadanos de Poza Rica han manifestado preocupación por las medidas en materia de prevención, hasta el momento no se han tomado decisiones drásticas como la autorización para que policías retiren a ciudadanos de lugares públicos.



En cuanto al apoyo asistencial, también a cargo de la coordinación de Desarrollo Social y Humano, se anunció la entrega de 4 mil despensas alimentarias y 3 mil paquetes de limpieza que serán distribuidos a la población, la cual oscila entre más de 180 mil habitantes, con una inversión municipal por 671 mil 170 pesos.



Sin embargo, ciudadanos han expresado que no han llegado estas despensas, especialmente en apoyo a adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad que han hecho público el reclamo.



Utilizan a jóvenes becarios para sanitización



Otro de los puntos por el que ha sido criticado el Gobierno de Poza Rica es en las actividades de sanitización, pues se apoyaron con becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para realizar las labores de desinfección de espacios públicos y mercados.



De acuerdo con el plan de operaciones de este programa federal, pudiera no estar prohibido que estos jóvenes realicen estas actividades, aun siendo de alto riesgo. Queda en manos de la autoridad municipal que se haga conciencia que estas funciones las debe realizar personal del Ayuntamiento.



En cuanto a los trabajadores de confianza y sindicalizados, al parecer no cuentan al cien por ciento con equipo para su protección, pese a que instituciones como la Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica les han donado material.