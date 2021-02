Poza Rica sin condiciones para retornar a clases presenciales: Pediatra

Ante el clamor de dueños y representantes de escuelas privadas porque se les permita reanudar actividades presenciales para niños y jóvenes, en la zona metropolitana no hay condiciones para que se lleve a cabo una nueva normalidad ya que precisamente son los menores de edad los que puede considerarse como medio de transporte del coronavirus a los hogares.



El pediatra y neonatólogo Héctor Lira de la Vega, quien es responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, del Hospital Regional de Poza Rica, dio a conocer en redes sociales su punto de vista sobre el anuncio de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) que retornarían a clases presenciales este 1 de marzo, muy en contra de los contagios y de no tener orden del Gobierno Federal para que se lleve a cabo por el momento.



El especialista y presidente de la Asociación de Neonatología del Norte de Veracruz se manifestó en contra de la decisión de las escuelas privadas ya que advirtió que las aulas se convertirán en focos de infección y diseminan los contagios de COVID-19 en el mismo personal de las instituciones educativas como a familiares y vecinos en sus hogares.



"Esto será un tremendo contagiadero y el gobierno está haciendo caso omiso a esta amenaza, cuando lo único que quieren evitar que los niños se salgan de sus colegios y estén perdiendo dinero. Pero el gobierno debe de ejercer su derecho de discernir contra esto porque es el rector de todas esas disposiciones de salud y queremos que actúe en contra de eso el presidente, el gobernador, el alcalde, el secretario de Educación y el secretario de Salud. Yo como pediatra lo exijo".



Por su parte, quien recientemente tuvo la pérdida de un hermano y de un cuñado, así como también sobreviviente del COVID-19, el presidente del Consejo Técnico Metropolitano de Salud y alcalde del municipio de Cazones, Zenón Pacheco Vergel, dijo que precisamente convocará a reunión con sus homólogos municipales de Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán y Papantla para analizar en conjunto las medidas que se deben tomar en cada localidad para coadyuvar a que esta región reduzca contagios, luego de dos meses de permanecer en semaforo epidemiológico en color rojo.



El también profesional de la salud opinó que no se cuenta con las condiciones para que se abran las puertas de las escuelas públicas o privadas ya que se debe a pegar a la no movilidad ya que de reiniciar normalidad al sector educativo será un factor para que de nuevo se registren cifras críticas de personas infectadas y riesgo de fallecimientos, aun en contra del esquema de vacunación que ya se está realizando por parte del gobierno federal.



Reconoció que, si hay contagios en niños y niñas, así como de jóvenes y si ya se habían contagiado, pueden adquirirlo de nuevo, lo cual sería en consecuencia una oleada de casos y estaría enfocado en personas menores de 18 años de edad.



Considera que lo adecuado es mantener la contingencia sanitaria contra el coronavirus ya que hay diversas cepas que están mermando en el organismo lo que provoca deterioro en la salud y la reanudación de clases presenciales sería una medida equivocada.



Por parte de la Secretaria de Salud de Veracruz, se difundió que de casos en personas menores de 14 años de edad son 37 contagios, pero sin reportarse hasta el momento algún fallecimiento en niños y jóvenes.