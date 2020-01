Poza Rica también recibió en calma el año nuevo

Protección Civil de Poza Rica reportó saldo blanco durante las fiestas de año nuevo; se mantuvo en calma y sin situaciones de riesgo por uso de pirotecnia.



A decir del director municipal de PC, José Jesús García Cruz, sólo se tuvo el reporte de un conductor cuyo vehículo que quedó varado sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, por fallas mecánicas.



Mencionó que no hubo reportes de situaciones de riesgo o posibles siniestros, el personal de Protección Civil mantuvo guardia permanente, en manera conjunta con la corporación de las Policias Estatal y Municipal, realizando rondines en las mas de 150 colonias que tiene el municipio.



De los operativos por venta de pirotecnia, se realizaron en la zona centro de la ciudad, donde autoridades municipales realizaron retiro de quienes no contaron con permisos, solo un comerciante fue descubierto realizando la venta y se montó la vigilancia en el punto para evitar que se reinstalara.



Mientras que esta mañana de uno de enero del 2020, las calles de Poza Rica se registraron con baja afluencia de trafico vehicular y de peatones. La mayoria de los comercios mantuvieron cerradas sus puertas con excepción de sucursales de tiendas de conveniencia y supermercados.



En el transcurso de la vispera de año nuevo se observó que algunas familias usaron pirotecnia pero el ruido fue en menor intensidad, hasta el momento no se ha reportado que mascotas hayan sufrido crisis nerviosa por los estruendos como ocurrió hace cuatro años, con extravio de perros que eran reportados en cuentas de redes sociales que promueven actisitas por la protección animal.