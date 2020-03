Poza Riza no suspende servicio de Limpia Pública pese a contingencia por COVID-19

El servicio de recolección de basura en Poza Rica no se suspende pese a la contingencia por COVID-19, se generan diariamente hasta 240 toneladas de desechos y autoridades municipales estiman que puedan incrementarse en los domicilios por cuarentena de las familias.



La regidora comisionada en Limpia Pública, Gregoria Miguel Reyes, informó que ante la contingencia por COVID-19 no se suspende el servicio concesionado de recolección a cargo de PASA.



Son aproximadamente 200 a 240 toneladas de desechos sólidos que esta empresa recolecta diariamente en servicio domiciliario y en empresas. La edil dijo que es decisión de la empresa sobre las medidas que implementará sobre sus trabajadores en el caso de los que puedan estar expuestos a severas consecuencias por adquirir el coronavirus.



Gregoria Miguel estima que las toneladas de basura puedan incrementar ante la cuarentena aplicada para los ciudadanos en sus hogares, por ello se decidió que no haya suspensión al servicio de recolección.



PASA realiza esta labor bajo contrato con el ayuntamiento de Poza Rica desde hace once años, fue firmado por el exalcalde Pablo Anaya Rivera, en convenio a quince años de servicio que pagan los ciudadanos anualmente junto con el impuesto predial.