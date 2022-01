Pozos de PEMEX contaminan aguas y pastos del municipio de Tantima

Una sentencia alojada en el Juzgado Octavo de Distrito de Tuxpan exhibe la contaminación generada por la actividad de los pozos Texas 01 y 22 Rancho de Abajo de Petróleos Mexicanos en pastos y aguas del municipio de Tantima.Dicho documento, referente al juicio de amparo 111/2020, además muestra los daños a la salud de la población de la congregación El Río, Tantima, por la emisión de gases de ambos pozos petroleros, aunado a una mortandad del ganado.El Juzgado 8º considera como prueba un oficio firmado por la entonces alcaldesa de Tantima, Rosalía Álvarez Muñoz, dirigido a Petróleos Mexicanos, en donde igual acusa los daños a las tierras por los pozos.“También han afectado los aguajes y presas de agua que se encuentran en tal terreno, esto es, que dichos semovientes han bebido agua que se encuentra contaminada, ocasionándoles la muerte”, versa el documento.Igual se denuncia que los gases emanados de los Pozos Texas 01 y 22 Rancho de Abajo mermaron la salud de los pobladores de la congregación El Río, de Tantima.“Es necesario que se le dé una pronta solución a esta contaminación ambiental, ya que además de los gases que despiden dichos pozos están afectando drásticamente a la salud de los habitantes de la localidad de El Río”.El amparo contra Petróleos Mexicanos lo promovió un particular y posteriormente su albacea y familiares, ante el Juzgado 8º de Tuxpan a raíz de la negativa de la empresa para no dar respuesta a su petición de una indemnización por la contaminación en sus terrenos.Y es que el propietario de las tierras de cultivo y pastoreo denunció desde 2016 la afectación de Pemex por la operación de los pozos Texas 01 y 22 Rancho de Abajo y por tal razón presentó escritos con fechas 6 de abril de 2017 y 23 de agosto de 2017 ante el Área de Coordinación de Gestión de Uso y Ocupación Superficial en Cerro Azul y en Poza Rica y con fecha 24 de agosto de 2017 ante la Jefatura de SPRA-ATG-CG en Poza Rica.Como lo dictaminó la juez 8ª María de Jesús Paola Castro Nava, Pemex ignoró todas las peticiones del afectado y por lo anterior, el Juzgado 8º de Tuxpan determinó conceder el amparo y obligar a la petrolera a dar respuesta a las escritos y según sea el caso, a pagar una indemnización por la contaminación de las tierras.Todavía a finales de 2021, Pemex promovió el amparo en revisión 237/2021 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito de Boca del Río para invalidar la sentencia del Juzgado 8º.En respuesta, el magistrado del 2º Colegiado en Materia Administrativa, Anastacio Martínez García, confirmó la resolución del Juzgado 8º y por lo tanto, desechó el intento de Pemex de no dar la cara a la contaminación causada en Tantima.