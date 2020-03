Pozos petroleros de Veracruz están “sometidos” por criminales, advierten

Células delictivas continúan al acecho de trabajadores en pozos petroleros de Veracruz, advirtió el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera (UTIP), Omar Toledo.



Afirmó que en las terracerías de la zona norte de Veracruz y de Puebla, los delincuentes burlan la escasa vigilancia y asaltan a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) o de las empresas subcontratadas.



"Los pozos petroleros no se ubican a bordo de la carretera, en la ciudad, están para adentro, en La Ceiba (Puebla), toda la Cuenca del Chicontepec, Tantoyuca, Cerro Azul, Naranjos, Pánuco; entonces, las brechas siguen inseguras", dijo.



Detalló que en los atracos, los criminales despojan a los operarios de camionetas, herramientas, diésel y en los pozos, roban las pertenencias de los obreros.



Si bien evitó adelantar un número probable de casos, aseguró que a la semana se perpetran "muchos asaltos".



"Los trabajadores se encuentran hundidos en todas las secciones (sindicales), a nivel nacional y no nada más en una sección, en todas, ¿por qué? Porque así someten al trabajador y son víctimas de los propios funcionarios", dijo.



Denunció además, el caso de las secciones 42 y 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), asignados a las plataformas en Ciudad del Carmen, donde los funcionarios sindicales cobran una cuota de 15 mil pesos para trabajar.



"Sigue lo mismo, sigue la corrupción, sigue el mismo esquema de corrupción", dijo.



De igual forma, acusó que no ha descendido el robo de combustible, el huachicoleo, dado que a pesar de la estrategia del Gobierno Federal, por cada cinco ductos "tapados", aparecen siete más en "ordeña".



"La franja más problemática es la de Tamaulipas e Hidalgo. (...) En el ducto de Refinería Madero a Cadereyta, en el tramo Zaragoza-Victoria-Monte Morelos, de Linares a Allende, Nuevo León", dijo.