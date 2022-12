PRD acusa que se presionó a alcaldes para que instalaran pistas de hielo

Militantes del PRD acusan a la Secretaría de Gobierno de presionar a los alcaldes para que instalen pistas de patinaje sobre hielo en sus municipios usando los recursos propios, lo que afecta su presupuesto.A decir de Juan Montes de Oca, exconsejero estatal, tanto presidentes municipales de la zona centro, como del sur, incluso Papantla, se han acondicionado las pistas, pero por las presiones del gobierno del estado.“Prácticamente han estado cediendo todos. Lo ponen y tienen que buscar un recurso extraordinario para saber cómo solventar esa parte. Los alcaldes han hecho señalamientos que vienen desde la Secretaría de Gobierno, ¿quién es? Bueno vale la pena que digan el nombre. Pero cada Ayuntamiento tiene un presupuesto asignado y que llegan y le digan: ‘Tienes que destinar 2 o 3 millones de pesos’, cuando son municipios pequeños con presupuesto menor”, indicó.Precisó que si bien, los alcaldes han manifestado descontento por esta situación, no han hecho la queja formal, lo cual tendrían que hacer ante la Legislatura local.Refirió que son por lo menos 5 alcaldes de diferentes partidos políticos que han externado el hostigamiento para que instalen las pistas en esta temporada navideña.“Todos los que tienen un atractivo en este momento, que han sido conducidos desde Xalapa, en lo que yo he visto, he leído y dado seguimiento son 3 de la zona centro, en Orizaba, Nogales, Papantla. En la zona sur hay descontento de algún alcalde. Políticamente es incorrecto, es parejo con todos”, finalizó.