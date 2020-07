PRD culpa al Gobierno del Estado por propagación de COVID-19 en Veracruz

Para el dirigente en Veracruz del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Alberto Velázquez Flores, el Gobierno del Estado es el responsable de la propagación de la enfermedad de COVID-19 por no tener una estrategia eficaz para contener el virus.



“Vemos al Gobierno de Veracruz dando pasos erráticos y cada día que intentan hacer algo lo hacen mal”.



Dijo que es urgente que lleguen a Veracruz expertos en contingencias sanitarias para que informen realmente a la población como está la situación, que no escondan cifras, que generen conciencia y que apliquen medidas drásticas.



Lamentó que la falta de una estrategia eficaz para enfrentar la pandemia está generando dudas entre la población porque hoy en día hay personas que no cree en la enfermedad.



“Lo vemos cuando el Gobierno aplica medidas que no tienen razón de ser, por ejemplo, vemos que en Xalapa y en treinta y ocho ciudades veracruzanas, cierran el centro, pero lo cierran solamente a los vehículos. La gente sigue caminando en las calles del centro y eso genera contacto entre la gente y esto está haciendo que la enfermedad se propague a una velocidad increíble”.



Expuso que cada vez son más los casos y cada vez es más la gente que está cayendo por la enfermedad y el Gobierno sigue sin reaccionar.



Agregó que la ausencia de una estrategia sanitaria eficaz está provocando que los contagios estén fuera de control, que cada día sea más grave la enfermedad y el número de casos siga aumentando.



“Dijeron que ya se abrían las actividades y ahí están las consecuencias. Yo creo que en los municipios rurales hace falta mucha información, hace falque que los que están en los Centros de Salud hagan reuniones permanentes con las autoridades municipales para que se esté informando la realidad de esta enfermedad”.



Indicó que la pandemia de COVID-19 sí le cayó “como anillo al dedo” a los Gobiernos Federal y Estatal para justificar la falta de crecimiento económico y para justificar su nulo trabajo.