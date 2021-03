PRD defiende a Rogelio “N”, detención es “golpeteo político” ante elecciones

La aprehensión del candidato plurinominal a diputado federal y ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Rogelio “N”, busca “golpear” al perredismo de Veracruz, por lo que el Estado utiliza a las instituciones para fines políticos, asentó el dirigente estatal del partido del sol azteca en la entidad, Sergio Cadena Martínez.



En conferencia de prensa que encabezó este domingo en céntrico café de la capital veracruzana, señaló que la aprehensión es parte del “golpeteo político” ante el proceso electoral vigente.



Señaló que la detención del ex Secretario de Gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, por el presunto delito de violencia intrafamiliar, activando procesos legales, busca a todas luces intimidar y frenar a quienes representan un riesgo para la actual administración.



“Como ustedes saben el día de ayer ocurrió una acción artera y mal intencionada para descalificar al PRD aludiendo una denuncia de índole familiar que como partido político no podemos ni debemos resolver porque no somos la instancia legal para hacerlo. Un evidente y reprobable propósito político de cara al proceso electoral que se avecina; para golpear al perredismo veracruzano”, insistió.



Sergio Cadena dejó en claro que el partido es respetuoso de los acontecimientos privados; sin embargo, en este caso específico hay una carga de motivaciones mal intencionadas que pretenden desestabilizar al perredismo con la manipulación de la ley.



“El perredismo expresa su solidaridad con Rogelio Franco Castán, exigiendo un proceso justo, conforme a la ley y que se respetan sus derechos humanos, su detención es un claro ejemplo que cualquier persona, líder social o actor político, puede ser detenido y sujeto a proceso, solo por sus ideas y convicciones”, finalizó el dirigente partidista.