PRD dejará a San Lázaro decidir qué ocurrirá con curul de Rogelio “N”

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, comentó que será el Congreso de la Unión el que determine apegado a la Ley lo que ocurrirá con la curul de Rogelio Franco Castán, quien sigue preso.“Le tocará a la Cámara federal tomar la determinación que ellos consideren, apegada a la Ley, nosotros seguimos poniendo el dedo en el renglón, de que Rogelio es inocente y que debe estar en el Congreso federal y seguimos en la lucha legal, en el plan jurídico, que es lo que a nosotros nos interesa”, manifestó.Al montar Guardia al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros, dijo que hay un cuerpo de abogados que está viendo el tema legal, aclarando que no se quiere apresurar a dar una declaración sin sustento sobre lo que ocurrirá con la liberación del ex secretario de Gobierno.“Lo que pedimos es justicia, y que se aplique la Ley”, reiteró al añadir, con relación al encarcelamiento de la ex diputada federal, Azucena “N”, que siguen brindándole el respaldo como partido, y “metiendo las manos al fuego” por ella.“Estamos convencidos de que le asiste el derecho de estar en libertad, yo conociéndolos, meto las manos al fuego por ellos y seguimos en la lucha legal”, mencionó con relación a la ex legisladora, quien fue acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE), de estar implicada en el asesinato del ex alcalde de Tihuatlán, Nicanor Martínez.Reiteró que en este caso no existe el autor material, sino que las pruebas incriminatorias se basan en “dichos” y “dimes y diretes”, por lo que pidió a la FGE que actúe apegada a la Ley y que agote todas las investigaciones.“Estoy seguro que si hacen un trabajo bien, Azucena debe estar en libertad”, aseguró al tiempo que comentó que se siente tranquilo y no teme que también sea acusado de algún delito.“Honestamente tuve problemas hace algunos años que fueron resueltos en la vía legal, en los tribunales, y en este momento puedo decir que soy un hombre tranquilo, no tengo ninguna responsabilidad, pero estoy listo para cualquier cosa, la lucha va a seguir”, precisó.