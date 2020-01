PRD en Veracruz se deslinda de camión con reporte de robo retenido por SSP

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) desmintió que la camioneta detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con reporte de robo fuera parte de su contingente en la marcha por la Seguridad realizada en la capital del Estado.



El secretario de finanzas del Instituto, Manuel Hernández Hidalgo, sostuvo que las camionetas contratadas para el sonido de la movilización son las mismas que rentan desde hace varios años y ninguna tiene que ver con la imagen que se difundió en medios de comunicación.



De igual modo, dijo que tanto el sonido como sus grupos de militantes de los distintos municipios, no reportaron ninguna detención, por lo que acusó que la SSP orquesta una campaña en contra del partido, debido a que salieron a exigir que hagan su trabajo o renuncien.



Ante ello, aclaró que la empresa de sonido contratada está a nombre de Juan Reducindo Villalba y el vehículo detenido no tiene nada que ver con su equipo y tampoco con militantes que asistieron a la marcha.



Al respecto, Hernández Hidalgo acusó que la SSP se ha mostrado represora ante la voz de quienes demandan seguridad y justicia, ya que desde el inicio del día, detuvieron los camiones de diferentes municipios que se dirigían a la capital del estado a la marcha, esto sin motivo alguno.



“Nos retuvieron camiones, más de 10 camiones fueron detenidos sin una explicación, a la Cuarta Transformación no gusta escuchar las críticas y lo peor, ahora intentan manchar una exigencia de la población ante la inseguridad y falsean datos para mal informar a la gente”, expuso ante la información de la camioneta con reporte de robo que supuestamente era utilizada en la marcha.



En este sentido, exigió a las autoridades correspondientes que demuestren que hay detenidos y que eran militantes perredistas o que acudían a la marcha, puesto que ellos sí pueden demostrar que la camioneta no los acompañó ni era parte de su movilización.