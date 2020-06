PRD investigará a sus Alcaldías que avalaron Reforma Electoral; acusa amenazas

De los 40 Alcaldes emanados de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hasta el momento sólo 8 han ratificado la reforma constitucional en materia electoral, reconoció Jesús Alberto Velázquez Flores, dirigente en Veracruz de ese instituto político.



Dijo que como Comité Ejecutivo Estatal se analizará acta por acta para ver bajo qué circunstancias fueron aprobadas, toda vez que algunos munícipes manifiestan que sí han recibido “una presión absoluta” por parte del Congreso del Estado.



Afirmó que se han ofrecido prebendas a los Alcaldes, como es la realización de obra pública, entrega de mobiliario y ambulancias.



Recordó que al inicio de la actual administración estatal, en algunos Ayuntamientos se recogieron ambulancias porque “supuestamente” hubo irregularidades en la adquisición pero ahora son las mismas que pretenden regresar a cambio de la ratificación de la reforma constitucional.



Asimismo, expuso que hay Alcaldes perredistas que no han ratificado el decreto de reforma, otros aún no han recibido el decreto por parte de la Secretaría General del Congreso y algunos la han aprobado de forma parcial, lo que no tiene validez legal ni jurídica.



“Una vez que concluya el término del proceso de ratificación (que vence el 13 de este mes de junio), se verá internamente qué es lo que procederá con los Alcaldes que aprobaron la Reforma”.



Expuso que con la Reforma constitucional, en materia electoral, aprobada el pasado 12 de mayo, el PRD fijó dos temas prioritarios de defensa: la no revocación del mandato del Gobernador y la desaparición de los Consejo Municipales para la elección de Ayuntamientos, que habrá de alterar “fuertemente” la elección municipal del próximo año.



“Esos fueron los dos temas prioritarios. Los diputados de MORENA han dicho que nos preocupa la reducción al cincuenta por ciento de las prerrogativas pero ese es un tema que no nos interesa, en este momento la línea política del partido no es pelear para que no se nos quiten las prerrogativas”, concluyó.