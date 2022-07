PRD no descarta alianzas para elecciones del 2024: Sergio Cadena

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no descarta una alianza con otras fuerzas políticas con miras a las elecciones del 2024, para lo cual ya hay algunas pláticas, aunque al momento no hay nada formal, indicó el dirigente de este organismo en el estado, Sergio Cadena Martínez.Entrevistado durante la visita que hizo a esta ciudad para tomar protesta a los delegados del partido en los distritos de Orizaba, Córdoba, Huatusco y Medellín, señaló que al momento el PRD se encuentra enfocado a fortalecer sus estructuras, lo mismo que los demás.“Cada partido está fortaleciendo sus estructuras, su militancia, para que llegado el momento nos sentemos y nos pongamos de acuerdo y vayamos fortalecidos para que no sea una alianza mediática, sino una alianza fuerte y poderosa que, basándose en los pésimos resultados del gobierno, si vamos fortalecidos y articulados, le ganamos a Morena”.Agregó que los tiempos de hacer campaña aún no han llegado, aunque todos los funcionarios estatales estén en ello en lugar de atender las necesidades de la población.Consideró que si lo que desean es recorrer la entidad, que renuncien a sus cargos y se dediquen a hacer campaña y entre tanto que dejen a gente capaz para que pueda cumplir a los veracruzanos en todo lo que ellos no han podido.Indicó que los gobiernos deben “ponerle las pilas” y atender los problemas que tiene la sociedad.Cadena Martínez tomó protesta a Edith Cruz Pérez como delegada distrital de Medellín de Bravo; Rafael Santes Pérez, en Córdoba; Roberto Antonio Rojano Vela, en Huatusco, e Ignacio César Paz Casillas en Orizaba.En el evento, Carlos Cruz Ventura, secretario de Estrategias y Alianzas Electorales del Comité Directivo Estatal, dio la bienvenida a los asistentes, provenientes de los municipios de Camerino Z. Mendoza, Acultzingo, Nogales, Rio Blanco, La Perla, Zongolica, Ixtaczoquitlán, Chocamán, Orizaba, Ixhuatlancillo, Huiloapan, Tehuipango, Huatusco, Paso del Macho, Medellín, Córdoba, Fortín, Amatlán, Cuetzala, Mixtla, Atzompa, Maltrata, Huiloapan, Tequila y Yanga.