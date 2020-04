PRD no ve conveniente que Encargada de Despacho sea Titular de la Fiscalía

En el proceso de elección del nuevo o la nueva Fiscal General del Estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, no deben meter las manos y dejar que los diputados elijan a un titular verdaderamente autónomo que dé resultados.



Jesús Alberto Velázquez Flores, presidente del Comité Ejecutivo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseveró que “es importantísimo” que no se metan en el tema de un órgano autónomo, como es la Fiscalía General del Estado.



“Que dejen que llegue alguien preparado y con la plena convicción de trabajar en beneficio de Veracruz”.



Reconoció que a la actual encargada del despacho, Verónica Hernández Giadáns, no se le puede impedir que participe, sin embargo, pidió que no lo haga porque su trabajo “deja mucho que desear” y no ha dado los resultados que tanto se habían “alardeado”.



Dijo que al momento siguen los crímenes políticos, los asesinatos de periodistas y activistas, los feminicidios, la delincuencia sigue a la alza e incluso, ahora extrañamente se involucra a un comunicador en el homicidio de una periodista.



“Es el momento que se dé un vuelco en el timón; no sería conveniente que ella (Verónica Hernández) continuara al frente de la Fiscalía General del Estado. Lo mejor es que se busque un perfil ciudadano y autónomo, que no sea alguien emanado de la propia administración estatal y por tanto, que no dependa del Gobernador ni del Secretario de Gobierno”.



En ese sentido, afirmó que hay abogados muy buenos en Veracruz que conocen a fondo el tema de la procuración de justicia, que son verdaderamente autónomos, que pueden dar un resultado confiable a la ciudadanía y darle “una sacudida a la Fiscalía”.



Dijo esperar que los diputados locales muestren una voluntad férrea para elegir a una persona autónoma y no colocar a alguien recomendado por el Gobernador o por el Secretario de Gobierno.



“Esperamos que el Congreso no actúe como ha venido actuando en todos los nombramientos que se han dado, poniendo recomendados o amigos y que después no puedan hacer el trabajo como es debido”.