PRD pide a AMLO usar reserva de 30 mmdp para “apartar” cura contra COVID

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados llamó al Gobierno federal –a través de la Secretaría de Hacienda- a disponer de una reserva presupuestal estimada en cerca de 30 mil millones de pesos que permitan a México asegurar su lugar en la lista de espera para la venta de vacunas contra el COVID-19 prevista para el año próximo.



Planteó también la necesidad de que las autoridades sanitarias definan un nuevo “plan de contingencia” para enfrentar el rebrote que se avecina en la temporada invernal.



Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda de este recinto expuso que se debe elaborar un “plan de aislamiento” con mayores restricciones en aras del bien social; y hacer obligatoria la reserva presupuestal (equivalente a la mitad de los recursos presupuestados este año para obras no prioritarias como el Tren Maya o Dos Bocas) que permitan a nuestro país, inscribirse en la lista de espera para adquirir los medicamentos y la posible vacuna anunciada para el 2021.



Indicó que “debemos prepararnos para un período prolongado de crisis”, ya que –de acuerdo con estimaciones de expertos a nivel nacional e internacional- para el mes de septiembre podríamos estar hablando de 70 a 80 mil fallecidos en México.



Entre octubre y noviembre, comentó, se prevé la saturación de las reservas hospitalarias de camas y respiradores a nivel nacional, y entre noviembre y diciembre habría un crecimiento desproporcionado de la crisis sanitaria.



En este sentido, Ortega Martínez, quien forma parte de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, llamó a concretar un recurso urgente a fin de resolver la compra de pruebas rápidas que ayuden a romper las cadenas de transmisión en los lugares donde se vayan localizando los rebrotes de la pandemia; comprar vacunas para toda la población; pero inicialmente, para la más vulnerable como son los adultos mayores; personal médico.



Gente con afecciones cardíacas; obesidad; diabetes, padecimientos renales, hepáticos, asma o VIH; mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad.



“Estaríamos hablando –refirió- de cerca de 40 millones de personas que requerirían ser vacunadas y, por lo tanto, contratar, asegurar, estar en la lista para la adquisición de vacunas, requiere pagar anticipos, contratar de manera anticipada, convenios con laboratorios y farmacéuticas para no estar a la cola y a la espera de que un acto de buena voluntad pudiera resolver nuestro problema”.



El legislador federal subrayó que estas acciones deben asumirse de inmediato para no repetir los errores que el gobierno de México ha venido cometiendo desde el inicio de la crisis generada con la entrada del COVID-19 a nuestro territorio desde febrero pasado y que ha cobrado la vida de más de 31 mil personas.



El diputado federal exigió a nombre de la bancada del PRD al Gobierno, absoluta claridad sobre la “nueva realidad” de la crisis sanitaria pues, en los últimos días –acusó- se ha confirmado que en varias regiones del país hay un rebrote de contagios y, evidentemente, se ratifica que el semáforo sanitario se operó con un mal cálculo.



“Hubo una pésima estrategia de comunicación y hoy, con poca transparencia y más opacidad, se pretende responsabilizar del aumento de la crisis, a una especie de ‘indisciplina social’ para proteger lo que -a todas luces- aparece como negligencia política” de parte de quienes han tenido a su cargo el manejo de la pandemia; sin asumir la responsabilidad de los errores cometidos, concretó.