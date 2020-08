PRD pide al Gobierno no olvidar a población marginada en inicio de ciclo escolar

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Veracruz, pidió al Gobierno del Estado y las autoridades del sector educativo no olvidar a los marginados, los indígenas y los más pobres que aún no tienen acceso a tecnologías de la información como televisión y el Internet, lo que les impedirá acceder a las clases virtuales que por esta vía se transmiten, señaló Sergio Cadena Martínez, dirigente estatal del PRD.



Recordó que el grave problema de la pandemia y del COVID-19 nos obliga a todos a cuidarnos y mantener sana distancia, por lo que este regreso a clases será inédito, ya que por el momento los alumnos no estarán físicamente en las aulas.



“El PRD está convencido que es a través de la educación y adecuada formación como el pueblo puede encontrar las mejores vías que le permitan alcanzar mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento”.



“Un pueblo culto es difícil de engañar y sabrá escoger mejor su destino. Por ello, exhortamos al Gobierno para que no se olvide de los marginados, los indígenas y de los más pobres que aún no tienen acceso a este tipo de tecnologías”, expresó.



Lo anterior, en el marco del pronto regreso a clases de poco más de 2 millones de estudiantes de todos los niveles educativos de la entidad.



A nombre de todos los perredistas, Sergio Cadena reconoció el trabajo y esfuerzo de todos los docentes por su dedicación y empeño, así como a los padres de familia por el gran esfuerzo que realizan para que sus hijos no pierdan el ciclo escolar.