PRD pide al INE “derribar” secreto ministerial contra financiamiento electoral ilícito

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila Romero, pidió llevar a cabo las acciones jurídicas necesarias para “derribar” el secreto ministerial, que ha impedido en la resolución de denuncias en torno al financiamiento ilícito de campañas electorales.



“Hoy el llamado que hacemos desde el PRD es a que el INE lleve a cabo todas las acciones jurídicas necesarias para que pueda ser derribado este tipo de secretos como el ministerial y se pueda conocer realmente el origen y el dinero de las campañas electorales que se lleven a cabo en las investigaciones”, expresó durante su intervención en la sesión ordinaria de este viernes.



Aseguró que la fuerza partidista a la que pertenece, ha sido impulsora de las capacidades que puede tener el ente autónomo para conocer posible anomalías, citando escándalos de financiamiento ilícitos como los casos de “Amigos de Fox” o “Pemexgate”.



Luego de que el consejero Ciro Murayama Rendón señalara que hay denuncias pendientes de resolución como el caso de Odebrecht, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) se niega a suministrar información al respecto aduciendo a la secrecía que debe imperar en la investigación; el perredista insistió en la necesidad de derribar los obstáculos que permitan la transparencia y la rendición de cuentas.



“Creo que el Consejo General con el respaldo espero yo de todas las toldas políticas, pueda emitir estas acciones legales, estos llamados para que las autoridades respondan a la Constitución que establece muy claramente que los tres niveles de gobierno, que los entes de la Administración Pública son en algún momento coadyuvantes con la labor que tiene el INE”, indicó.



Refrendó que “está muy claro que se debe exigir en la FGR que cumpla a cabalidad el tema de la independencia (…) a veces pareciera ser que no es muy independiente sobre todo cuando va y se presenta a las conferencias del titular del Poder Ejecutivo Federal no guardado una independencia”.



Añadió que son hechos graves los que se han denunciado y que están ahí, como el caso de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, quien recibió 2 millones de pesos de David León en el año 2015, en el marco del proceso electoral en Chiapas.



“El hermano del presidente que se jacta de ser un presidente incorruptible y de que son distintos a los anteriores gobiernos. Estamos viendo que hay un tapón para la transparencia y la rendición de cuentas de la propia FGR. Competencia por mérito de este Consejo General poder romper esos obstáculos”, dijo una vez más.



Aseguró que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), también tiene que ser llamada a cuentas, ya que a su juicio su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, “no resuelve absolutamente” de las denuncias que su partido presentó tanto en las elecciones del 2019 como en las del 2020.



“Es una institución que está dormida, que no responde a las denuncias que se presentan. Por eso creo que corresponde también en la medida de sus atribuciones al Consejo General avisarle a alguien a la FEDE, que vamos a ir a la elección más importantes de México”, enfatizó.



El representante del sol azteca manifestó que hoy más que nunca los ciudadanos espera mayor transparencia en las acciones de los gobiernos.



“En este caso los partidos políticos cumplimos con denunciar (…) si hay procedimientos penales y hay multas, sanciones amonestaciones, creo que hoy más que nunca debemos respaldar estas investigaciones del INE, porque sigue siendo la parte medular del sistema democrático en México”, concluyó.