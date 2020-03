PRD pide “gran acuerdo estatal” al Gobernador ante contingencia

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) dirigido en Veracruz por Jesús Alberto Velázquez Flores, hizo un llamado al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para que asuma su liderazgo y convoque a un gran acuerdo estatal, donde todos los sectores, público, privado y social, sumen además de voluntad, trabajo coordinado y recursos, “para que multiplicados, nos permitan salir mejor librados de la crisis”.



El líder estatal del Partido entregó un pliego petitorio al gobierno del estado, con medidas urgentes a tomar ante la pandemia de coronavirus en Veracruz.



En el documento entregado en Palacio de Gobierno y dirigido a Cuitláhuac García Jiménez, se señala que derivado de la emergencia sanitaria, es necesario implementar acciones solidarias, sensibles, concretas y urgentes tanto de los gobiernos, como de la sociedad y el sector empresarial.



Y es que se destaca que en los momentos más históricos del país, los ciudadanos se unen para salir adelante, “hombro con hombro, no así, el gobierno estatal y federal, pues parecieran no entender el tamaño de la emergencia que vivimos en estos momentos”.



En el documento mencionan que “Quedarse en casa" es una actitud responsable y acertada, pero sus repercusiones en todos los niveles de la vida económica de individuos, familias y empresas de todos los tamaños y giros, deterioran las condiciones de bienestar y supervivencia.



“Principalmente en una entidad como Veracruz con tanta población empobrecida y trabajadora en la economía informal”.



Al respecto, criticaron el programa en “apoyo” a la economía de las familias veracruzanas, presentado el pasado viernes por el mandatario estatal, al considerar que

solo ofrece la vinculación productor-consumidor; y que además, ya existe como iniciativa ciudadana y circula en distintas cadenas comerciales desde hace un tiempo.



“En el Partido de la Revolución Democrática creemos en la clase trabajadora, en la gente que sale adelante a pesar de las adversidades; por ello, preocupados por la vida, salud y derechos humanos de las y los veracruzanos, exigimos que el gobierno cumpla con la promesa de apoyo y bienestar que hoy históricamente se requiere y no solo lance programitas que en nada solucionan la problemática de fondo que se vive actualmente”, exponen en su postura por escrito.



Por tanto, propusieron acciones concretas tanto en materia económica, como de Salud, para hacer frente al COVID-19 en Veracruz .



En materia económica



Apoyos directos a micro, pequeños y medianos comerciantes, incluidos los trabajadores de la economía informal, para solventar su alimentación básica.



Aplazamiento sin recargos por mora en el pago de los servicios básicos como agua y telefonía. Conviniendo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para similar la situación de la energía eléctrica.



Que el gobierno subsidie algunos productos de la canasta básica como tortilla y huevo y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) vigile constantemente el incremento irregular de sus precios.



En materia de salud



Aplicación inmediata y masiva de pruebas para detectar el COVID-19, como lo promueve la OMS, para prevenir el contagio; estrategia exitosa en varios países que ya han superado las peores expectativas.



Garantizar el suministro de agua en asentamientos en condición de precariedad, mejorando su salubridad e higiene.



Habilitación con insumos para la atención de este virus, a las unidades médicas de los tres niveles.



Una mayor vigilancia epidemiológica para el cumplimiento de los protocolos en comercios y servicios que sigan con atención a público, así como en puertos, aeropuertos y carreteras.



Evitar los eventos masivos donde confluyan más de cincuenta personas, haciendo extensivo esto a todos los sectores de la sociedad.



Para finalizar, puntualizaron que el esfuerzo institucional debe realizarse y destacaron que en el PRD están dispuestos a participar, por lo que exigieron al Gobernador que asuma su liderazgo y convoque a un gran acuerdo estatal, donde todos los sectores, público, privado y social, sumen además de voluntad, trabajo coordinado y recursos, para enfrentar y sobresalir de la crisis por la contingencia sanitaria.