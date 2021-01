PRD pierde a sus dirigentes en Veracruz, Boca del Río y Medellín

Los dirigentes municipales del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo anunciaron su renuncia al Sol Azteca, acusando que a nivel estatal tienen “secuestrado” al instituto y afirmando que con ellos se van cerca de 9 mil simpatizantes.



Se trata de José Félix Aldo Pérez, Rigoberto Arcos Vergara y Víctor Manuel Cerón Ochoa, quienes fungían como presidentes de comités ejecutivos municipales.



En rueda de prensa, explicaron que la “desbandada” es porque no los toman en cuenta en las decisiones del partido, así como el secuestro por parte del dirigente estatal Sergio Cadena.



Asimismo, advirtieron que la alianza con PAN y PRI es un error, pues los militantes están en desacuerdo.



"Yo con 25 años o más como militante del partido pues me duele, porque estuvimos en el partido apoyándolo ayudándolo en todo, pero nos vamos para un mejor proyecto para Veracruz.



"¿Cómo va a ser posible que nos estemos aliando con el PRI si antes éramos los que combatíamos al PRI desde hace más de 80 años? Y con el PAN que sólo lo están utilizando dándole al PRD Mijagas", dijo Aldo Pérez, expresidente Sol Azteca en el Puerto.



Afirmó que tenían una lista de 5 mil simpatizantes pero se han ido marchando por las inconsistencias dentro de Sol Azteca.



Reveló que desde hace ya un tiempo que no cuentan con oficinas y en la última reunión apenas y llegaron 200 simpatizantes.