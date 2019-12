PRD quiere castigo al Presidente por uso electorero de Servidores de la Nación

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la resolución emitida por la Sala Especializada, con respecto al recurso interpuesto por el tema del uso electorero de programa sociales, a través de los denominados Servidores de la Nación.



Durante entrevista, el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, señaló que en dicha resolución se deja exentos a los verdaderos autores intelectuales: al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; al coordinador de los programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, y a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores.



“No pueden quedar sin castigo los autores de esta estructura electoral pagada con dinero público. (…) Esta resolución no los toca ni con el pétalo de una rosa”, dijo Ángel Ávila.



Explicó que la Sala Especializada del Tribunal Electoral dio la razón al PRD, acreditando que los Servidores de la Nación han violado de manera constante la ley; sin embargo, solamente se sancionaría a los funcionarios de menor nivel y a los subdelegados regionales de los que se comprobó que violaron el artículo 134 constitucional, al hacer propaganda a favor de su partido, MORENA.



“Si bien nos dan la razón en lo jurídico, pero no se animan a procesar, a castigar al Presidente de la República, ni a los grandes titulares del poder público. Por eso el PRD va impugnar esta resolución. No pueden quedar sin castigo los autores intelectuales de ésta estructura electoral pagada con dinero público”, dijo.



Ángel Ávila aseguró que el actuar de estos 19 mil servidores públicos es debido a la instrucción precisa de las altas esferas del poder, de cómo deben entregar estos programas y cómo ir construyendo una estructura electoral llamada los Servidores de la Nación, para que a través de ella se gane la elección del próximo 2021.



Finalmente, el líder partidista recordó que estos Servidores van a entregar en el 2020, 300 mil millones de pesos sin reglas de operación, sin control, sin transparencia, en la total opacidad y sin que se den a conocer cuáles son los padrones de beneficiarios.



“Es decir un padrón electoral construido desde la máxima instancia del poder, que es la Presidencia de la República, para que a través de los programas sociales se obligue a la gente a votar por MORENA”.