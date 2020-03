PRD recibió 15 personas que no fueron atendidas en Hospital de Río Blanco

De 15 casos de pacientes que no han recibido atención y tratamiento en el Hospital Regional de Río Blanco, son los que se han captado en el módulo instalado por el PRD y abogados ciudadanos, informó Carlos Cruz Ventura, secretario de Fomento a la Comunidad del comité estatal de ese partido.



Detalló que cuatro de esos casos reúnen todos los requisitos para tramitar un amparo y de ese modo garantizar que esas personas reciban la atención y tratamiento correspondiente.



Mencionó que los abogados revisan cada caso para ver que vaya debidamente requisitado y el juez otorgue el amparo correspondiente.



Indicó que el trámite no tarda, por lo que se espera que una vez que se introduzca la petición haya una respuesta a más tardar en 15 días.



Cruz Ventura destacó que, a la fecha, no se observa una mejora en la atención a la salud, lo que hace ver que el cambio al INSABI no se hizo con la preparación adecuada, lo que se ha reflejado en que a la fecha no se tenga ni personal suficiente para atender a la población ni se cuente con los medicamentos necesarios para los tratamientos.



Lamentablemente, mencionó, hay un colapso en el sistema de salud y no se vislumbra cuándo se pueda solucionar para dar a la sociedad la atención que requiere.



Sobre este tema, Roberto Peña González, secretario general del PRD en el Estado, recordó que son cinco módulos los que se instalaron en varios puntos del estado y en los que se está dando asesoría a los ciudadanos para ver en qué casos pueden interponer amparos para garantizar el acceso a su tratamiento.